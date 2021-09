Pauleta acredita que a nova geração sub-21 poderá alimentar a seleção principal

Pauleta acredita que a nova geração da seleção de sub-21 tem qualidade para, num futuro não muito distante, alimentar a equipa principal.

A renovada seleção de Rui Jorge inicia, esta segunda-feira, a fase de qualificação para o Europeu de 2023, que terá lugar na Geórgia e na Roménia. Entre os convocados, figuram nomes como João Mário, Fábio Vieira, Vitinha, Francisco Conceição, Eduardo Quaresma, Fábio Silva ou Gonçalo Ramos. Em entrevista a Bola Branca, o antigo internacional português Pedro Pauleta, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, admite acalentar grande esperança nos novos sub-21.

"É uma seleção com muitas caras novas e alguns que estiveram no último Europeu. Acreditamos muito nesta seleção e vamos construir uma equipa bastante forte em todos os setores. O objetivo desta seleção é alimentar a equipa A e acredito que alguns jogadores deste grupo vão chegar lá, mas é preciso fazer este percurso nos sub-21", assevera.

Bielorrússia é perigosa. Atenção a Grécia e Islândia

Só o primeiro classificado de cada grupo garante a presença direta na fase final do Euro 2023. Pedro Pauleta adverte para eventuais dificuldades que a Bielorrússia possa colocar no jogo de abertura do grupo D.

"Esperamos um jogo difícil frente a uma seleção que cria sempre algumas dificuldades. Felizmente estamos a trabalhar à uma semana e acreditamos que vamos conseguir vencer. O objetivo é construir uma equipa forte que nos permita estar presente no Euro 2023", afirma.

Contudo, na caminhada para a fase final do Europeu, haverá adversários mais difíceis do que a Bielorrússia. Pauleta destaca duas seleções:



"A Grécia e a Islândia são equipas de qualidade. Vai ser um grupo equilibrado. Há quem nos considere favoritos, mas temos de o provar dentro de campo. Nestas competições, podem aparecer surpresas, mas Grécia e Islândia são quem nos pode criar mais problemas."

900 espetadores em "casa" histórica

No Estádio José Gomes, esta segunda-feira, são esperados 900 espetadores para apoiar os sub-21 de Portugal. Pauleta explica que número de ingressos foi ditado pelas restrições impostas pela pandemia.

"Gostávamos que estivesse mais público, mas, infelizmente, estas são as regras atuais. A capacidade está limitada a 900 pessoas, mas será importante para estes jovens jogarem num estádio com muita história e de um clube histórico do futebol português [Estrela da Amadora]. Peço que todos cumpram as regras e desfrutem do jogo", apela.

O Portugal-Bielorrússia realiza-se esta segunda-feira, às 19h00, no Estádio José Gomes, na Amadora. Trata-se do primeiro jogo das quinas no grupo 4 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.