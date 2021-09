Italiano Marco Guida apita visita de Portugal ao Azerbaijão

A UEFA nomeou o italiano Marco Guida para a visita da seleção portuguesa ao Azerbaijão, na terça-feira, a contar para a quinta jornada do grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

Guida, de 40 anos, terá equipa 100% italiana em Baku. Filippo Meli e Alessandro Costanzo serão os auxiliares, Fabio Maresca o quarto árbitro. Marco Bello será o videoárbitro, assistido por Ciro Carbone.

O Azerbaijão-Portugal está marcado para terça-feira, às 17h00, no Estádio Olímpico de Baku, capital do Azerbaijão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.