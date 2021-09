Fernando Santos quer recuperar segurança defensiva para as "quatro finais" que faltam

Fernando Santos admite que a defesa da seleção nacional já não é de betão. No entanto, salienta a importância de voltar a fortificá-la, para as quatro finais que faltam da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao Azerbaijão, esta segunda-feira, o selecionador nacional reconheceu que é necessário recuperar a equipa que "sempre foi muito forte no processo defensivo". Já vão nove golos sofridos nos últimos cinco jogos, algo pouco habitual.

"Não temos correspondido muito bem. Muitas perdas de bola. Os adversários são rápidos e, depois, para os defesas, fica complicado. É importante que o adversário não acredite que é capaz de nos ferir. É muito importante reagir à perda [de bola]", sublinhou o técnico.

Quatro finais para chegar ao Qatar

Com quatro partidas por jogar e a Sérvia à frente na classificação, embora com os mesmos pontos, Fernando Santos tem consciência de que Portugal não pode perder pontos em Baku, nem em mais lado nenhum, num apuramento que "vai ser disputado até à última jornada":

"Faltam quatro finais para as duas equipas que se candidatam à qualificação. Nenhuma delas quer perder pontos. É uma final. Temos de encarar os jogos que faltam como finais. Não nos passa pela cabeça perder pontos em Baku. Mas temos ter ambição e determinação."

O Azerbaijão é uma seleção "organizada e que defende muito bem, sem se esconder na defesa". Portugal terá de "aumentar a dinâmica ofensiva", porque cria "muitas oportunidades", mas tem de "concretizar melhor".

O Azerbaijão-Portugal está marcado para terça-feira, às 17h00, no Estádio Olímpico de Baku, capital do Azerbaijão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.