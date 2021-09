Azerbaijão queria Cristiano Ronaldo, mas sabe que Portugal não se resume ao capitão

Os jogadores e adeptos do Azerbaijão queriam defrontar Cristiano Ronaldo, no entanto, têm noção de que a seleção portuguesa não se resume ao capitão, indisponível por castigo. Assim o diz, em entrevista a Bola Branca, o jogador colombiano Kevin Medina, que fez grande parte da carreira em Portugal e, agora, representa os azeris do Qarabag.

O antigo jogador de Naval, Académico de Viseu ou Desportivo de Chaves assume que a receção a Portugal, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022, é "muito esperada pelos azeris", dado que, "para a dimensão do Azerbaijão, estes jogos são sempre históricos".

"Os azeris esperavam que o Ronaldo viesse fazer este jogo. Não vai ser assim, mas ficou essa ilusão de competir. Encontrar Ronaldo em campo seria um peso grande no jogo. Não estando, há outros com nome e a fazer uma carreira fantástica e que estarão no Mundial. Eles têm esperança e ilusão e querem muito jogar com Portugal e levar ao estádio muitos adeptos", assinala o defesa-central e médio-defensivo, de 28 anos.

Portugal não tem Ronaldo, mas tem Bruno Fernandes, "que está a fazer uma campanha fantástica" no Manchester United. "Já no Sporting sempre gostei muito dele", salienta Kevin Medina, que também destaca Diogo Jota, "que resolve jogos", além de "muitos outros craques".

"Portugal tem jogadores a um nível muito alto. Falei nesses dois, mas poderia mencionar os outros nove, guarda-redes incluído. São todos bons e os do banco também, porque quem entra faz um trabalho ao mesmo nível ou melhor. Os azeris temem os jogadores todos. Só que estão com aquela expetativa de fazer um jogo fora do normal", sustenta.

Kevin Medina escolhe os azeris mais perigosos

A seleção do Azerbaijão "tem vindo a crescer" e já tem jogadores em campeonatos de qualidade, como Polónia e Turquia, além de "outros bons elementos que jogam na Liga local". A equipa das quinas deve ter cuidado, frente a uma equipa cujo selecionador "sabe o que faz" e cujos resultados "nem sempre têm correspondido ao que a equipa vale":

"Tem vários jogadores bons. O guarda-redes Shahrudin Magomedaliev tem um nível muito bom, como confirmou no jogo que fez com Portugal. O médio Emin Makhmudov tem qualidade e o avançado Mahir Emreli também. São jogadores que, com espaço, podem desequilibrar o jogo e fazer golo, como aconteceu com a República da Irlanda. No meio-campo há também Qara. São jogadores que podem criar perigo a Portugal."

Kevin Medina está no Azerbaijão desde a temporada passada. Entre 2014 e 2020, jogou no futebol português, em que fez "uma história bonita".

"Portugal foi a minha casa muitos anos e vai continuar a ser. Aqui Azerbaijão] já estou há dois anos e estou feliz, com vontade fazer história neste clube, o Qarabag, que é o maior clube do país", enaltece.

O Azerbaijão-Portugal está marcado para terça-feira, às 17h00, no Estádio Olímpico de Baku, capital do Azerbaijão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.