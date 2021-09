Moutinho não pensa em estar no Mundial, mas em ajudar a seleção a apurar-se

João Moutinho terá 36 anos quando o Mundial 2022 arrancar em novembro desse ano. O médio do Wolverhampton desliga-se da idade e não apresenta planos a médio ou longo prazo. Estar no Catar não é a sua prioridade. O que coloca como objetivo é ver a seleção no fase final do Campeonato do Mundo.

"A idade é um número, eu quero é sentir que posso ajudar a seleção. Quero dar o meu contributo para a seleção nacional estar no Mundial, não eu estar no Mundial", diz o jogador, em conferência de imprensa.



Com 136 jogos pela seleção, Moutinho, de 34 anos - completa 35 a 8 de setembro -, continua a fazer parte das escolhas de Fernando Santos e está integrado no grupo atual, sendo um dos três "veteranos", a par de Pepe e Ronaldo.