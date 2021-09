Fernando Santos quer devolver equilíbrios à seleção nacional

Fernando Santos assume alguma preocupação com o comportamento recente da seleção nacional e espera que a equipa recupere os seus equilíbrios. Em conferência de imprensa, de antevisão do particular com o Catar, o treinador destaca números que o inquietam: "Nos últimos quatro jogos sofremos oito golos. É anormal".

"Uma equipa que marca menos do que sofre põe-se a jeito para perder. Temos de voltar a jogar como equipa, ser uma equipa bem organizada em todos os momentos do jogo, sem perder a criatividade", assinala. Para repôr o equilíbrio que pretende, Fernando Santos precisaria de mais tempo de trabalho em treino, mas não dispondo dessa possibilidade terá de reabilitar a equipa em jogo.

A primeira oportunidade é já este sábado, frente ao Catar. O particular que antecede o jogo com o Azerbaijão, em Baku, servirá também para dar minutos aos jogadores que não foram titulares frente à República da Irlanda.

Revolução no 11, com estreia de Otávio à vista

"Vamos gerir para que estejamos frescos com o Azerbaijão", diz, antecipando muitas mexidas no 11. Neste cenário, Otávio deverá ter oportunidade de se estrear pela seleção portuguesa. De fora da partida com o Catar estão Pepe e Palhinha, que não treinaram esta sexta-feira.

Ambos contraíram lesões leves e o selecionador espera contar com eles para o encontro com os azeris.