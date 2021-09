Cláudia Neto diz adeus à seleção

Cláudia Neto anunciou, esta sexta-feira, o adeus à seleção nacional.

No Instagram, a jogadora da Fiorentina deixou um "agradecimento por todo o apoio e carinho" que recebeu enquanto internacional.

"Obrigada a todas as minhas colegas que ao longo destes 17 anos tive o prazer de partilhar balneário, vitórias, derrotas e tantos momentos felizes, bem como a todos os treinadores que fizeram parte do meu percurso e crescimento. Saio com um enorme orgulho no meu trajeto, foi uma honra jogar de quinas ao peito (...) e envergar a braçadeira de capitã", escreveu.

Cláudia Neto deseja "a continuação de maior sucesso" à seleção portuguesa e promete: "Estarei sempre a apoiar as cores do nosso país."

A capitã, "7" e principal estrela de Portugal, de 33 anos, diz adeus ao futebol internacional ao fim de 167 internacionalizações. Entre outros feitos, apontou o golo que qualificou a equipa das quinas para a sua primeira fase final de uma grande competição, o Euro 2017.