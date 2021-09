Abel Braga. Chamada de Otávio à seleção é “merecidíssima”

Abel Braga, antigo treinador de Otávio no Internacional de Porto Alegre, diz que a chamada do médio do FC Porto à seleção portuguesa é “merecidíssima”.

“Não tenho dúvidas que, se ele chegasse ao nível que mostra no Porto, mas no Brasil, pelo Internacional, já estaria na seleção brasileira”, admite o treinador, em declarações a Bola Branca.

O técnico brasileiro, atualmente ao comando do Lugano, da Suíça, admite estar “muito contente” com a convocatória de Fernando Santos.

Em entrevista à Renascença, explica que aprecia as características de Otávio também fora do campo, já que o jogador portista “tem um carácter extraordinário” e é “um rapaz diferente”.

Abel Braga lembra que, em 2013, pelo Internacional, Otávio “foi um jogador fundamental” para a equipa de Porto Alegre. O médio, já na altura, mostrava a mesma “vontade, técnica e intensidade” de atualmente.