Cristiano Ronaldo dispensado da seleção nacional

Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O capitão viu um cartão amarelo na vitória (2-1) frente à República da Irlanda, o segundo na fase de apuramento para o Mundial 2022, o que o deixa de fora do encontro frente ao Azerbaijão, na próxima terça-feira.

Portugal ainda defronta o Qatar na Hungria, no sábado, em particular, que Cristiano Ronaldo poderia disputar (o castigo aplica-se apenas a jogos oficiais). Porém, Fernando Santos preferiu dar-lhe descanso.

A seleção portuguesa lidera o grupo A de apuramento para o Mundial 2022, com 10 pontos. Na próxima jornada, na terça-feira, defronta o Azerbaijão, a partir das 17h00, no Estádio Olímpico de Baku.

Antes disso, Portugal defronta o Qatar, anfitrião do Mundial, no sábado, às 17h45, em particular realizado em Debrecen, na Hungria.

Os dois encontros, ambos sem Cristiano Ronaldo, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.