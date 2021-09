Trincão ainda não conta para o jogo com a Irlanda

Francisco Trincão foi chamado de urgência para substituir Pedro Gonçalves, dispensado devido a lesão, na seleção nacional e, como era expectável, é o jogador que fica fora dos convocados para o jogo desta noite com a República da Irlanda, a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2022.

O avançado do Wolverhampton ainda não treinou com a equipa e ficará na bancada. Fernando Santos contará com Trincão para os jogos com o Qatar e com o Azerbaijão.