Fernando Santos recorda Eusébio para explicar porque Cristiano Ronaldo é indiscutível

Para Fernando Santos, ficou clara, frente à República da Irlanda, a razão de nunca tirar Cristiano Ronaldo de campo em jogos oficiais, mesmo quando o capitão da seleção nacional não está a jogar bem.

O novo jogador do Manchester United falhou um penálti no início da partida, mas depois deu a volta ao encontro com dois golos ao cair do pano. Em declarações à RTP3, Fernando Santos recordou um episódio com o malogrado treinador Jimmy Hagan, envolvendo Eusébio.

"Ronaldo é isto, sempre foi isto toda a carreira. Pode o jogo não estar a correr muito bem, os grandes jogadores são assim. Um dia perguntei ao Jimmy Hagan: 'Porque é que o Eusébio não sai quando não está a jogar bem?' E ele respondeu-me: 'E depois, quando for preciso, onde está o Eusébio?'. Os jogadores para lá do normal são assim", contou.

De mais a menos a mais, de forma "justíssima"

Quanto ao jogo em si, Fernando Santos sublinhou que a seleção nacional "esteve bem" nos primeiros 15, 20 minutos, contudo, admitiu, também, que a partir daí houve uma grande quebra de rendimento.

"Houve uma série de fatores que fizeram com que a equipa tivesse muitas dificuldades e o adversário começou a ter bola e fez o golo numa jogada que tínhamos preparado. Na segunda parte, tivemos de partir um bocado o jogo e fomos fazendo alterações para chegar à vitória. A partir do momento em que os dois Joões entraram, instalámo-nos no meio-campo adversário. Lançámos o Guedes também. Tínhamos de arriscar tudo e acabámos por ser felizes", assumiu o selecionador nacional.

No final, Portugal garantiu os três pontos de forma merecida, segundo o entender do treinador: "A vitória é justa. Os jogadores estão de parabéns porque deram tudo para dar a volta ao resultado, que é justíssimo."