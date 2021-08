Rui Patrício define "paciência" como chave para derrotar a Irlanda

Rui Patrício diz que Portugal vai ter de ser "paciente" para superar as "dificuldades" que a República da Irlanda vai criar na quarta-feira, no encontro do Grupo A da qualificação para o Mundial 2022.

"Vamos ter dificuldades. A seleção deles é forte a nível de bolas paradas, vai ser difícil como todos os jogos e temos de dar o nosso melhor para ganhar. Temos de fazer o nosso jogo para conseguir vencer. Vamos ter de ter paciência, é uma equipa que defende, mas tem as suas características", começou por dizer o guarda-redes luso, de 33 anos, em declarações aos jornalistas.

O guardião dos italianos da Roma, que é treinada pelo português José Mourinho, falava na conferência de antevisão ao encontro com os irlandeses, que terá como palco o Estádio Algarve, em Faro, onde vão estar presentes 7.865 espetadores.