Rui Jorge confia na construção de um “grupo forte” para o Europeu sub-21 de 2023

“Do que observámos, eles dividiram a sua estrutura inicial num ‘5-3-2’ e num ‘4-3-3’. Independentemente disso, acredito que vamos ter capacidade para ter domínio sobre o jogo e que joguemos mais sobre o meio-campo adversário. O que é diferente é que o campeonato deles está com 20 jornadas e o ritmo será necessariamente diferente”, notou.

Com mais de uma década de comando à frente da seleção de sub-21, Rui Jorge reiterou que a pressão sobre os jogadores “é sempre a mesma desde o primeiro dia” e que assim vai continuar, “independentemente dos resultados”. Nesse sentido, o selecionador salientou que o objetivo passa por fazer com que as pessoas “se continuem a identificar com a forma de estar” da equipa, recusando apenas ‘carimbar’ jogadores para subirem à seleção principal.

“Não quero colocar um carimbo no jogador que foi internacional sub-21 e depois foi internacional A. Se este espaço servir para mostrar alguma coisa mais do que aquilo que se consegue ver nos clubes, perfeito. Queremos pôr o carimbo da qualidade, esse é o único carimbo. O João Palhinha não passou por este espaço e fico enormemente satisfeito por o ver numa seleção principal e a ser escolha contínua do selecionador”, concluiu.

A concentração dos jogadores está agendada para a próxima segunda-feira, em Oeiras. Já o primeiro jogo de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 2023, que será realizado na Geórgia e na Roménia, frente à Bielorrússia, disputa-se no dia 06 de setembro, às 19:00, no Estádio José Gomes, na Amadora.