Otávio, Gonçalo Inácio e Diogo Costa estreiam-se nos convocados da seleção

Diogo Costa, Gonçalo Inácio e Otávio são as grandes novidades da lista de convocados de Fernando Santos para a seleção nacional.

"Todos estes jogadores estavam no lote de 40 que estavam nas opções para o Euro 2020. Todos sem exceção. A seleção sempre foi um espaço aberto, não vou falar de jogadores individualmente", disse Fernando Santos, em conferência de imprensa.

Fernando Santos convoca 25 jogadores, menos um do que o número que levou para o Euro 2020. Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, Gonçalo Inácio, central do Sporting, e Otávio, médio naturalizado do FC Porto, são as grandes novidades e podem estrear-se.

Em relação à lista do Euro, saem Rui Silva, José Fonte, Nélson Semedo, Sérgio Oliveira, William Carvalho, João Félix e Renato Sanches. João Félix e Renato Sanches estão em recuperação de lesão, as restantes saídas são por opção técnica. Diogo Dalot foi chamado durante o Euro para substituir Cancelo, que estou positivo à Covid-19, mas fica agora de fora.

Nota ainda para o regresso de Ricardo Pereira, João Mário e Domingos Duarte. Cristiano Ronaldo lesionou-se na quarta-feira, mas está recuperado e integra a lista de Fernando Santos.

A seleção fará três jogos na pausa internacional. Começa com a receção à República da Irlanda, no próximo dia 1 de setembro, a contar para a qualificação para o Mundial 2022. Segue-se um particular frente ao Catar, seleção que organiza o torneio no próximo ano, e termina com a deslocação ao Azerbeijão, no dia 7, a contar para a qualificação para o Mundial.



"Não temos tempo para treinar, a seleção da Irlanda ainda não fez pontos, mas fez um excelente jogo na Sérvia e o último jogo antes do Euro foi com a Hungria e podiam ter vencido. Estão a mudar a forma de jogar. Queremos sempre ganhar 5 ou 6-0, mas os golos estão um bocado caros e as coisas nem sempre acontecem. Todos os jogos são importantes. Até o do Catar é importante, de alguma maneira. Só dependemos de nós na qualificação", explica.

O selecionador recordou ainda a prestação no Campeonato da Europa, onde Portugal caiu nos oitavos de final com a Bélgica e diz que a prova "teve muitas coisas positivas".

"Há sempre coisas para melhorar, tentamos fazer isso no Euro. Vencemos 3-0 à Hungria, que não voltou a perder. Tivemos em muito bom nível com a França e Bélgica, há sempre coisas para melhor, a questão é haver tempo. Precisaríamos de 15 dias ou um mês com particulares. Sem tempo, é difícil que possamos fazer grandes alterações. O Euro não foi o que desejavamos, mas teve muitas coisas positivas", termina.

Portugal lidera o grupo A de qualificação para o Mundial 2022, com 7 pontos, os mesmos que a Sérvia.

A convocatória completa:



Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Roma) e Diogo Costa (FC Porto)

Laterais: João Cancelo (Manchester City), Ricardo Pereira (Leicester City), Nuno Mendes (Sporting) e Raphael Guerreiro (Dortmund)

Centrais Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), Domingos Duarte (Granada) e Gonçalo Inácio (Sporting)



Médios: Danilo Pereira (PSG), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), João Mário (Benfica), Otávio (FC Porto), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton)

Avançados: Pedro Gonçalves (Sporting), André Silva (RB Leipzig), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Livepool), Rafa Silva (Benfica) e Gonçalo Guedes (Valência)