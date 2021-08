Fonte, Félix e Renato Sanches. Caem sete jogadores do Euro 2020

José Fonte, campeão europeu em 2016 e 46 vezes internacional pela seleção, é uma das ausências notadas. O experiente central tem 37 anos, completa 38 ainda este ano, e apesar de manter a titularidade no Lille, Fernando Santos optou por uma dupla de jovens centrais para fazerem companhia a Pepe e Rúben Dias, titulares indiscutíveis no Euro.

Há dois casos que fogem ao critério da utilização: Rui Silva tem sido titular no Bétis, mas Fernando Santos optou por chamar Diogo Costa, jovem guarda-redes do FC Porto e que assumiu a titularidade nos dragões no início de época.

Nélson Semedo não tem sido titular no Wolverhampton, assim como William Carvalho no Bétis e Sérgio Oliveira no FC Porto. Dalot regressou ao Manchester United, mas também não soma muitos minutos.

Em relação à lista do Euro, saem Rui Silva, José Fonte, Nélson Semedo, Sérgio Oliveira, William Carvalho, João Félix e Renato Sanches. A estes nomes junta-se ainda Diogo Dalot , que não esteve na lista inicial, mas entrou antes do arranque da prova depois de João Cancelo testar positivo à Covid-19.

Domingos Duarte, central do Granada de 26 anos, regressa às escolhas, depois de ter somado as duas primeiras internacionalizações antes do Euro.

Gonçalo Inácio, do Sporting, é a grande novidade do lote. O central de 20 anos estava a ser apontado a uma estreia na seleção sub-21, mas o estatuto de titular no Sporting permite saltar diretamente para a seleção AA.



Fernando Santos explicou as opções e o exercício que faz para cada convocatória: "Quem sai é a eterna questão. Na minha perspetiva, entendo que estes são os que me podem servir melhor para estes jogos. Este é o exercício. Colocamos lá 40, depois é perceber como podemos escolher a lista final. Tenho 6 laterais-direitos na lista, mas só posso levar dois. Tenho de afinar o critério. Podemos sempre achar que podiam vir outros".

A seleção fará três jogos na pausa internacional. Começa com a receção à República da Irlanda, no próximo dia 1 de setembro, a contar para a qualificação para o Mundial 2022. Segue-se um particular frente ao Catar, seleção que organiza o torneio no próximo ano, e termina com a deslocação ao Azerbeijão, no dia 7, a contar para a qualificação para o Mundial.