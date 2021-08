Fernando Santos. Ronaldo "está bem" e "de corpo e alma" na seleção

"Se tivesse algum problema, teria feito chegar a informação. O mundo todo fala do Cristiano, é o melhor marcador do Euro 2020, entrou 30 minutos e ainda fez um golo", salientou o técnico nacional.

"Lesionado não sei se está. Li nas notícias de um problema no braço, mas não sei. Tenho a certeza absoluta que ele está bem, não me foi reportado nada pelo departamento clínico", declarou Fernando Santos em conferência de imprensa.

Diogo Costa, Gonçalo Inácio e Otávio são as grandes novidades da lista de convocados de Fernando Santos para a seleção nacional. Destaque para os regressos de João Mário, Ricardo Pereira e Domingos Duarte e para algumas ausências.

A seleção fará três jogos na pausa internacional. Começa com a receção à República da Irlanda, no próximo dia 1 de setembro, a contar para a qualificação para o Mundial 2022.

Segue-se um particular frente ao Catar, seleção que organiza o torneio no próximo ano, e termina com a deslocação ao Azerbeijão, no dia 7, a contar para a qualificação para o Mundial.