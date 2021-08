Fernando Santos e a naturalização de Otávio e Matheus Nunes. "Nunca vou discriminar quem está apto"

Fernando Santos, selecionador nacional, explicou a chamada de Otávio à seleção nacional, médio que se naturalizou português, e ainda a possível chamada, a curto-prazo, de Matheus Nunes.

Em conferência de imprensa, Fernando Santos garante que nunca vai forçar uma naturalização para poder chamar um jogador à seleção, mas nunca vai discriminar um jogador que está apto para representar a seleção.

"Nunca vou pedir ao meu presidente para naturalizar um jogador para vir à seleção, mas nunca vou discriminar ninguém que seja apto para jogar a seleção. Já o fiz no passado, outros já o fizeram também, com o Pepe, Liedson e eu fiz com o Dyego Sousa", explica.

Em resposta à Renascença, Fernando Santos explica a escolha de Otávio em vez de Sérgio Oliveira, também do FC Porto, e Pizzi, do Benfica. O selecionador diz que lida bem com as opiniões contrárias e dá o exemplo dos laterais-direitos.



"Quem sai é a eterna questão. Na minha perspetiva, entendo que estes são os que me podem servir melhor para estes jogos. Este é o exercício. Colocamos lá 40, depois é perceber como podemos escolher a lista final. Tenho 6 laterais-direitos na lista, mas só posso levar dois. Tenho de afinar o critério. Podemos sempre achar que podiam vir outros. Respeito as opiniões de todos, também há outras coisas, que são ataques de caráter e 'clubites'. Opiniões lido de forma clara", atira.