Seleção portuguesa cai para o 8.º lugar do "ranking" mundial

A seleção portuguesa desceu do quinto para o oitavo lugar do "ranking" da FIFA. Desde 2017 que Portugal não estava numa posição tão baixa.

Na primeira atualização da classificação, após o Euro 2020, a Copa América 2020 e a Gold Cup 2021, a seleção sofre a penalização pela campanha no Campeonato da Europa, em que foi afastado nos oitavos de final, pela Bélgica, que mantém o estatuto de melhor equipa do mundo.

Na segunda posição surge, agora, o Brasil, no lugar da França, que desceu para o terceiro posto. A Itália, campeã da Europa, subiu do sétimo para o quinto posto; a Argentina, campeã sul-americana, do oitavo para o sexto; os Estados Unidos, campeões da CONCACAF, registam uma subida de dez posições e fecham o "top-10", onde o México também é novidade, no nono posto.

"Ranking" da FIFA

1. Bélgica

2. Brasil

3. França

4. Inglaterra

5. Itália

6. Argentina

7. Espanha

8. Portugal

9. México

10. Estados Unidos