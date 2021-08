A seleção sub-21 vai receber a Bielorrússia, a 6 de setembro, no Estádio José Gomes na Amadora, a contar para a primeira jornada do apuramento para o Europeu do escalão.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou o estádio para o jogo no dia 6 de setembro, às 19h00.

O Euro 2023 joga-se na Geórgia e Roménia. O vice-campeão europeu tem pela frente a Grécia, Chipre, Islândia, Liechtenstein e Bielorrússia no caminho para a fase final.