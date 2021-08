Mundial 2022. Qualificação europeia terá VAR a partir de setembro

A UEFA anunciou, esta quinta-feira, que a qualificação europeia para o Mundial 2022, no Qatar, terá videoárbitro (VAR) a partir de setembro.

"O sistema estará operacional a partir da quarta jornada", informa o organismo que rege o futebol europeu, em comunicado no site oficial.

A UEFA recorda que o plano inicial era utilizar o VAR em toda a qualificação. Porém, a implementação da tecnologia foi adiada devido "às complicações logísticas e riscos associados" à pandemia da Covid-19.

"A implementação do VAR, que está a ser organizada pela UEFA, será feita no exterior do estádio da seleção anfitriã, com o uso de carrinhas específicas providenciadas pelos fornecedores de VAR da UEFA", lê-se.

Portugal já precisou do VAR

Portugal está inserido no grupo A de qualificação, com sete pontos, os mesmos da Sérvia. O empate entre os dois líderes foi, precisamente, dos jogos que mais controvérsia causaram, dado que foi eliminado à equipa das quinas um golo que seria válido. No último lance da partida em Belgrado, Cristiano Ronaldo rematou à baliza, no entanto, o árbitro não viu que o corte Stefan Mitrovic tinha sido feito já para lá da linha de golo.

Em terceiro lugar está o Luxemburgo, com três pontos. República da Irlanda e Azerbaijão, ainda sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Portugal mede forças, a 1 de setembro, com a República da Irlanda, no Estádio do Algarve, e, a 7 de setembro, com o Azerbaijão, em Baku.