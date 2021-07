Presidente da República homenageia Diogo Dalot e João Sousa em Celorico de Basto

A Câmara Municipal de Celorico de Basto vai homenagear o futebolista Diogo Dalot e o tenista João Sousa no domingo, às 15h00.

Cerimónia inserida no programa do Dia do Município de Celorico de Basto e presidida pelo Presidente da República, Marcelo Reblo de Sousa.

Diogo Dalot, de 22 anos, é internacional português e representa o Manchester United. O lateral-direito, que na temporada passada esteve emprestado ao AC Milan, participou no Europeu de sub-21 e no Euro 2020.

João Sousa é o melhor tenista português de sempre e integra a Missão olímpica nacional para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os pais de Diogo Dalot e João Sousa são naturais de Celorico de Basto. Os dois atletas serão representados pelas respetivas famílias na cerimónia, visto que o futebolista já está em Inglaterra, para a pré-época do Manchester United, e o tenista encontra-se no Japão.

Fernando Freitas, antigo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, será homenageado a título póstumo.