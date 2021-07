Éder estará em Wembley na passagem de testemunho. "Preferia que Portugal estivesse hoje em campo"

O internacional português Éder, que marcou o golo da vitória da equipa das quinas diante da França no Europeu 2016, vai participar este domingo, no Estádio de Wembley, em Londres, na cerimónia de entrega do troféu aos novos campeões europeus.

O ponta de lança não esconde a satisfação pelo convite da UEFA, embora admita que preferia ver outras cores no jogo decisivo do Euro 2020: “É um orgulho ter sido convidado para este evento e poder fazer a ‘passagem de testemunho’, embora seja agridoce porque preferia que Portugal estivesse hoje em campo. Não estando, é sempre bom representar o país e desfrutar de uma final que espero emocionante.”

Recorde-se que a final do Campeonato da Europa vai ser discutida entre a Itália e a Inglaterra, pelas 20h00.