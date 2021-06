"Não faz sentido que se coloque em causa a continuidade de Fernando Santos"

António Fidalgo, amigo e antigo adjunto do selecionador nacional, não vê razões para se questionar a continuidade de Fernando Santos.

Alvo de muitas críticas após a eliminação do Euro 2020, em que Portugal assinou a pior prestação de sempre, Fernando Santos, com contrato até 2024, continua a ter a confiança da Federação para permanecer no comando técnico da seleção, pelo menos, até ao Mundial 2022.

"Não faz sentido que se coloque em causa a continuidade do Fernando Santos. Principalmente depois da forma inglória como saímos do Europeu e de uma derrota ingrata diante da Bélgica. Toda a gente é livre de ter a sua opinião, mas muitas críticas parecem-me pouco sustentadas", diz o antigo guarda-redes, em entrevista a Bola Branca.



Parte das críticas a Fernando Santos focam-se no facto de, em três Europeus e Mundiais, ter vencido apenas três jogos nos 90 minutos. António Fidalgo, também ex-comentador da Renascença, recorda que o selecionador nacional tem saldo positivo ao comando de Portugal:



"Nos 60 jogos oficiais que Fernando Santos esteve no comando da seleção, conseguiu cerca 70% de vitórias, 25% de empates e menos de 10% de derrotas desde 2014. Daí a minha surpresa por estas críticas."