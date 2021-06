Cristiano Ronaldo: "Voltaremos mais fortes"

Cristiano Ronaldo publicou uma mensagem de confiança no futuro da seleção nacional, após a eliminação do Euro 2020. Nas redes sociais, o capitão português diz que a equipa voltará mais forte e destaca o orgulho pelo percurso realizado, ainda que tenha ficado aquém do desejado.

"Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da prova antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de campeões europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses (...) Voltaremos mais fortes", escreve.

Ronaldo deixa uma palavra aos adeptos, "incansáveis no apoio à equipa". "Não foi possível chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso sincero e profundo agradecimento", diz.

O capitão da seleção portuguesa deu, ainda, os parabéns à Bélgica pela vitória sobre Portugal e deixou "sorte a todas as seleções que continuam na competição".

Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Euro 2020, em Sevilha, com uma derrota, por 1-0, diante dos belgas. Os campeões europeus saem da prova e concentram-se agora no apuramento para o Mundial 2022 no Qatar, que Fernando Santos diz que é para ganhar.