Capitã de ginástica feminina do Japão fora dos Jogos de Paris por fumar

Shoko Miyata, a capitã de 19 anos da equipe feminina de ginástica artística do Japão, retirou-se da equipa para os Jogos de Paris depois de violar o código de conduta da equipe por ter fumado, informou a Associação Japonesa de Ginástica (JGA) na sexta-feira.



Miyata chegou ao Japão na quinta-feira após deixar o campo de treino da equipe no Mónaco. A investigação levada a cabo confirmou a violação do código de conduta e revelou que a ginasta também consumiu álcool. Assim, a equipe feminina competirá com quatro atletas em vez de cinco, informou a JGA, em conferência de imprensa.

"Pedimos desculpas do fundo dos nossos corações por isso", disse o presidente da JGA, Tadashi Fujita, curvando-se profundamente, ao lado do treinador pessoal de Miyata, Mutsumi Harada.

As esperanças eram grandes para a equipe de ginástica feminina do Japão, que procurava ganhar uma medalha de equipe nos Jogos de Paris, o que, a concretizar-se, seria a primeira vez desde as Olimpíadas de Tóquio em 1964. Miyata ia liderar uma equipe composta inteiramente por atletas olímpicos estreantes e adolescentes.

Harada afirmou que, embora a conduta de Miyata tenha sido imprudente, a ginasta estava sob extrema pressão para ter o melhor desempenho possível. "Ela passava os dias realmente sobrecarregada com tanta pressão", disse, enquanto limpava lágrimas da cara. "Eu imploro às pessoas que percebam isso."

A saúde mental dos jovens atletas foi o centro das atenções nos últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, quando a superestrela da ginástica Simone Biles desistiu de uma competição após a outra. A ginástica artística é um dos desportos mais populares nos Jogos Olímpicos de Verão e será realizada de 27 de julho a 5 de agosto.