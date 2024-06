Justiça impede leilão da Bola de Ouro de Maradona do Mundial 1986

Uma leiloeira francesa tinha anunciado o leilão do objeto na quinta-feira, mas acabou por recuar no domingo, anunciando um adiamento sem data, com o Tribunal de Recurso de Versalles a decidir esta quarta-feira pela apreensão da Bola de Ouro.

Os herdeiros de Maradona alegaram que o objeto, que esteve desaparecido durante cerca de três décadas, tinha sido roubado de uma caixa-forte em Nápoles, em 1989, quando 'El Pibe' jogava no clube local.

A Bola de Ouro estava na posse de um colecionador, que a terá comprado por 1,20 euros num leilão em Paris, com o valor a poder atingir agora 10 milhões de euros, no leilão adiado, segundo a estimativa da leiloeira.

A Bola de Ouro de melhor jogador do Mundial1986 surgiu numa fotografia com Maradona na revista France Football, e em 2016 foi utilizada pelo colecionador para assegurar a autenticidade do objeto, cujo desaparecimento ainda está por explicar.

O argentino Diego Maradona, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, morreu em novembro de 2020, e a família deixou já expirar os três anos que a legislação francesa estipula para recuperar um objeto dado como perdido, no caso esta Bola de Ouro.