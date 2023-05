22 de maio: Segunda Conferência Bola Branca

Depois do sucesso da primeira edição em 2019, a Renascença traz de volta a Conferência Bola Branca.

Dia 22 de maio, numa parceria com o IPDJ – Instituto Português do Desporto, tem lugar a segunda edição desta conferência que, este ano, põe o foco no tema “Talento, Ética e Igualdade no Desporto”. Estes são três valores fundamentais tanto no futebol como nas várias modalidades desportivas que se praticam em Portugal.