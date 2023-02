Ausência de Conceição do banco não afeta FC Porto: “São uma verdadeira equipa técnica”

Sérgio Conceição e o principal adjunto Vítor Bruno não devem estar no banco de suplentes do FC Porto para o jogo com o Vizela, depois da expulsão no jogo de quarta-feira com o Marítimo. Aguardam decisão do Conselho de Disciplina.

O francês Dembelé, antigo médio que partilhou balneário com Sérgio Conceição no Standard de Liége, deve ser o elemento a assumir a equipa.

Foi na Bélgica que cresceu a amizade entre Dembelé e Conceição, que têm estado juntos em todos os projetos que o português assumiu, enquanto treinador.

Na Académica, a atual equipa de treinadores do FC Porto orientou Marinho. Para o antigo extremo, Dembelé funciona como “elemento de ligação” na equipa de Sérgio Conceição e lembra o francês como “pessoa de trato fácil”, nas duas épocas em que foi orientado pela equipa técnica de Sérgio Conceição.

“Quando trabalhei com a equipa do Sérgio Conceição, o Dembelé acabava por ser o elemento que estava mais perto dos jogadores, era o elemento de ligação. É uma pessoa de trato fácil, com quem se conversa facilmente. As coisas estão muito bem organizadas e essa era a função dele. É verdade que normalmente se vê o Dembelé na bancada, mas está a fazer um trabalho importante”, recorda, em declarações a Bola Branca.

O antigo capitão da briosa explica que Dembélé conhece muito bem Sérgio Conceição, pelo que a forma de comandar a equipa no banco não vai mudar.

“São uma verdadeira equipa técnica, é um trabalho conjunto, apesar de o Sérgio Conceição ser o elemento mais importante, as ideias e a mentalidade parte dele. O Dembelé conhece muito bem o Sérgio, já trabalham juntos há muitos anos. Vai ser novo, mas não muda nada, porque as ideias estão lá. Vai ser apenas a cara no banco do FC Porto esta semana”, diz, em entrevista à Renascença.

Ainda não é conhecido o castigo para Sérgio Conceição e Vítor Bruno, mas, para Marinho, a possibilidade de o FC Porto ter de jogar sem treinador e adjunto no banco nos jogos com Vizela e Sporting não vai afetar a equipa.

“Não me parece que possa afetar a equipa. As coisas estão trabalhadas, faladas e pensadas. É verdade que costuma ser Vítor Bruno a estar no banco, mas seja quem fora não vai mudar nada, até porque o Sérgio Conceição não permite que haja grandes mudanças”, afirma.

Vítor Bruno: de adjunto a principal

Nesta entrevista a Bola Branca, Marinho deixa elogios ao treinador-adjunto de Sérgio Conceição, com quem trabalhou duas vezes durante a carreira de jogador. Vítor Bruno, filho de Vítor Manuel, um dos técnicos com mais jogos na primeira Liga, tem tudo para ser treinador principal.

“Tem conquistado uma palavra mais forte na equipa técnica. É uma pessoa que vive futebol desde que nasceu, não fosse filho de que é [Vítor Manuel], começou a carreira muito cedo. Apanhei-o em duas equipas técnicas, com o Augusto Inácio na Naval e com o Sérgio Conceição na Académica, e notou-se uma evolução. Já falei com ele e disse-lhe que o vejo como treinador principal daqui a uns anos, tem capacidade para isso e se estiver no banco em Alvalade vai ser giro”, sublinha.