FC Porto-Sporting. Confusão, agressões e expulsões no fim do clássico

Caldo entornado no jogo do título. Uma enorme confusão entre os jogadores do Sporting e do FC do Porto no final do encontro com cenas de violência entre elementos das duas equipas, mas também um elemento de colete azul ligado à publicidade, e que resultou em quatro expulsões.

Um jogo quente e muito disputado, sempre tenso entre as duas equipas do topo da classificação, terminou da pior forma.

Já nos descontos, o FC Porto ficou a reclamar um penálti de João Palhinha sobre Pepe. Foi o rastilho para o que se seguiu. Houve confrontos entre jogadores das duas equipas.

As imagens televisivas mostra mesmo um elemento que não pretencia às duas equipas que se terá estado envolvido nas agressões que se resgistaram. Matheus Reis foi a vítima desta situação.

O árbitro João Pinheiro expulsou quatro jogadores, dois de cada lado: Pepe, Marchesin, Tabata e Palhinha.

Antes, durante o jogo, já o capitão do leões Coates tinha sido punido com o duplo amarelo e consequente vermelho.

Os dois treinadores, Sérgio Conceição e Rúben Amorim, também estoveram no meio da confusão.