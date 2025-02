Bruno Lage. "Fomos Benfica"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, destacou a importância do triunfo (3-2) e voltou a sublinhar o apoio dos adeptos.

Análise ao jogo

"Fomos Benfica. As diferenças ficaram lá fora e o público apoiou-nos do início ao fim. Sentimos o apoio. Os adeptos estão com a equipa. Hoje tínhamos que dar um passo de firmeza. Tínhamos que mostrar que estamos juntos, que somos uma família. Aconteceu isso em Turim e na Amadora. Em relação ao jogo, foi uma primeira parte de qualidade. Na segunda também começámos bem. O facto de termos feitos duas paragens condicionou imenso. Pensei fazer uma alteração ao intervalo, pelo forma como jogamos e pressionamos. Senti que podia haver desgaste. Fizemos 3 alterações depois para termos gente fresca na frente. Podíamos ter feito o 4-1 e depois sofremos o golo. É um momento de aprendizagem. O que fica é a vitória, o fantástico apoio dos adeptos verem que estamos juntos e unidos"

Três golos de bola parada

"Trabalho e qualidade dos nossos jogadores. Temos bons batedores e gente que salta muito bem. Os nossos jogadores têm muita qualidade e assim fica mais fácil"

Lesões de Bah e Manu

"Vamos perceber qual é a gravidade. Importante é estarmos prontos para jogar de 3 em 3 dias com a qualidade que se exige para representar o Benfica"

