“É um jogo de boa memória”. Arsénio inspira Moreirense antes da visita ao Benfica

Arsénio Nunes, antigo jogador do Moreirense, atualmente no Lusitânia de Lourosa, recorda a única vitória dos cónegos na Luz como “um jogo de boa memória”, que pode servir de inspiração para a visita deste sábado ao Benfica.

O extremo foi decisivo na vitória por 1-3 dos cónegos sobre a equipa comandada, na altura, por Rui Vitória. Quase sete anos depois, recorda o encontro em entrevista a Bola Branca.

“Foi um jogo com memória, fica para recordar, não é normal os clubes mais pequenos ganharem num estádio como a Luz ou dos grandes. Foi um bom dia para nós, até começámos o jogo a perder. Depois, conseguimos dar a volta e fazer uma grande exibição, terminar o jogo bem. Felizmente, para mim também correu bem, estive presente nos três golos. É um jogo de boa memória”, diz.

Muito mudou no Moreirense desde a primeira e única vitória na Luz, mas Arsénio vê ainda uma equipa “muito bem orientada” por César Peixoto, com “bons jogadores” e capacidade para surpreender, o que podem levar os cónegos a repetir o feito no encontro de sábado, às 18h00, na jornada 21 da I Liga.

“Jogam juntos já há alguns anos, muitos deles fizeram a caminhada desde a segunda liga e tem uma ideia de jogo muito boa, muito positiva. Jogam bem, têm muita qualidade, mas vão apanhar um Benfica que, até pode não estar num bom momento a nível exibicional, mas é sempre o Benfica”, começa por alertar.

“Irá certamente ser um jogo muito difícil, acredito com um estádio cheio e um ambiente complicado, mas perspetivo um bom jogo das. duas equipas. Obviamente que será um jogo difícil para o Moreirense, mas, com a qualidade que eles têm apresentado, acredito que vão jogar o jogo pelo jogo”, conclui.

Novo desafio em Lourosa. “Mais um a ajudar” na luta pela subida

Arsénio Nunes chega ao Lusitânia de Lourosa à procura de voltar a ser útil e ajudar o clube na subida aos campeonatos profissionais. Nas primeiras impressões, descreve um plantel no qual o “estado de espírito é bom” e a equipa “está confiante” depois de uma “boa primeira fase”.

“Eu entrei agora neste comboio, que já está em andamento, e espero ser mais um a ajudar nesta caminhada. Não será fácil, porque são muitas equipas com o mesmo objetivo, mas estamos confiantes e acredito que no final vamos festejar muito, porque é esse o nosso objetivo e vamos consegui-lo”, afirma, nestas declarações à Renascença.

O extremo trocou a União de Leiria pelo emblema da Liga 3 no mercado de janeiro. Aos 35 anos, garante estar apto para ajudar.

“Apesar da idade, sinto-me capaz de ajudar em qualquer campeonato e foi esse o intuito de vir para Lourosa. Foi-me apresentado um projeto, gostei, queria ajudar e espero conseguir. Quero mostrar que estou bem, que ainda estou aí para as curvas. Com trabalho e com muita humildade, vai correr tudo bem, certamente”, finaliza.