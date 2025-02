Leandro Barreiro. A impressão dos reforços e o resultado no clássico

O médio Leandro Barreiro ficou com boa impressão dos reforços de inverno que chegaram ao Benfica.

“Estamos a trabalhar para integrá-los da melhor maneira. A primeira impressão é positiva, referiu.

Manu Silva, Dahl, Bruma e Belotti são os quatro reforços da equipa da Luz.

O internacional luxemburguês garante que os encarnados estão focados no seu jogo de sábado e não no clássico do Dragão.

“Temos de ganhar o nosso jogo, não estamos a pensar nos jogos dos outros, mas focados no nosso trabalho”, disse.