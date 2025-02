Bruma é para “jogar já” no Benfica

Rui Duarte, que treinou Bruma no Sporting de Braga em 2024, acredita que o internacional português vai ser já titular nas escolhas de Bruno Lage para o encontro do Benfica frente ao Moreirense, no sábado.

“Estas contratações do mercado de inverno são, normalmente, bens necessários para as equipas. Os treinadores procuram acrescentar um extra que falta à equipa e, desse ponto de vista, acredito que ele seja para jogar já, porque é um jogador que tem bastantes minutos na primeira metade da época pelo Braga, tinha vindo a fazer uma excelente época, com golos, assistências e a ser decisivo. Por isso, acho que está preparadíssimo e motivadíssimo para chegar ao Benfica e jogar”, diz, em entrevista a Bola Branca.

