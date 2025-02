Oficial. Benfica anuncia contratação de Belotti

O Benfica anunciou a contratação do internacional italiano Andrea Belotti. Chega emprestado pelo Como até ao final da temporada.

O curto comunicado das águias não menciona qualquer opção de compra pelo ponta de lança de 31 anos de idade.

Belotti é encarado como o substituto provável de Arthur Cabral, que ao que tudo indica, estará de saída nas últimas horas do mercado de transferências.

O ponta de lança de 31 anos já foi encarado como um dos avançados mais promissores da Serie A durante a sua passagem pelo Torino.

Chegou a marcar mais de 20 golos em diversas épocas, mas quando finalmente deixou o Torino, em 2022, o salto não correu bem. Passou pela Roma e Fiorentina, sem o mesmo sucesso. Chegou no último verão ao Como e levava apenas dois golos em 19 jogos.

A direção de Rui Costa está muito ativa no último dia do mercado e ainda terão mais dois reforços por confirmar: o lateral-esquerdo Samuel Dahl, que chegará emprestado pela Roma, e o internacional português Bruma, que custará cerca de seis milhões de euros vindo do Braga.