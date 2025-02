Oficial. Benfica anuncia contratação de Belotti

O Benfica anunciou a contratação do internacional italiano Andrea Belotti. Chega emprestado pelo Como até ao final da temporada.

O curto comunicado das águias não menciona qualquer opção de compra pelo ponta de lança de 31 anos de idade.

Belotti é encarado como o substituto provável de Arthur Cabral, que ao que tudo indica, estará de saída nas últimas horas do mercado de transferências.

"Espero viver um grande final de temporada. Há muitos jogos, há troféus para trazer para casa. Espero viver um ótimo ano, daqueles que um dia vou relembrar da melhor maneira", disse, à BTV.

O italiano acredita que o facto do Benfica dominar os jogos pode ajudar o seu estilo de jogo: "O Benfica é um clube que quer ganhar tudo e entra em todos os jogos para ganhar. Por isso, a decisão de vir para cá tem tudo para ser a melhor para mim".

"Tenho experiência na seleção e em grandes clubes, e isso fez-me crescer. Posso dizer que estou pronto para contribuir para um clube tão importante como o Benfica", espera.

O ponta de lança de 31 anos já foi encarado como um dos avançados mais promissores da Serie A durante a sua passagem pelo Torino.

Chegou a marcar mais de 20 golos em diversas épocas, mas quando finalmente deixou o Torino, em 2022, o salto não correu bem. Passou pela Roma e Fiorentina, sem o mesmo sucesso. Chegou no último verão ao Como e levava apenas dois golos em 19 jogos.

A direção de Rui Costa está muito ativa no último dia do mercado e ainda terão mais dois reforços por confirmar: o lateral-esquerdo Samuel Dahl, que chegará emprestado pela Roma, e o internacional português Bruma, que custará cerca de seis milhões de euros vindo do Braga.