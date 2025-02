Dahl é o substituto de Beste no Benfica

O Benfica anunciou a chegada de Samuel Dahl, o último reforço das águias no mercado de janeiro após um movimentado último dia de transferências.

O lateral-esquerdo sueco de 21 anos chega emprestado pela Roma com opção de compra, ainda que as águias não confirmem contornos do negócio. É o substituto de Beste, que regressou à Bundesliga.

Dahl destacou-se no Djugarden, da Suécia, e mudou-se para a Roma no verão por quatro milhões de euros. No entanto, fez apenas três jogos e não se conseguiu afirmar. Continuará carreira na Luz.

O Benfica esteve associado a vários laterais neste mercado como Malacia, Valentin Barco e Daniel Svensson, mas acaba por fechar com Dahl, que vai concorrer pela titularidade com Álvaro Carreras.

Foi o terceiro e, ao que tudo indica, último negócio do Benfica no dia de hoje depois de Andreas Belotti e Bruma terem sido anunciados.