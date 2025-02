Bruno Lage. “Vitória merecida, infelizmente pela margem mínima”

O treinador do Benfica, Bruno Lage, gostou da exibição, do resultado e dos três pontos na Reboleira.

Benfica entrou forte

"Sim, foi uma entrada forte. Uma primeira parte de enorme qualidade da nossa parte. Infelicidade na forma como sofremos o golo. Depois acontece o segundo golo, permitimos que o Estrela entrasse no jogo. O jogo fica equilibrado, mas depois a equipa volta a crescer. Não conseguimos concretizar o penálti. Uma vitória merecida, infelizmente pela margem mínima"

Benfica menos pressionante na segunda parte

"Não concordo. Há o golo do Estrela que faz a equipa entrar no jogo. Com as alterações voltamos a ter o jogo na mão. Fomos fazendo as alterações, terminamos com uma grande oportunidade para acabar o jogo com mais tranquilidade. Importante olhar para o que fizemos e ficar felizes"

Vitória importante

"Muito importante porque ganhamos os 3 pontos e continuamos o nosso caminho"

Exibição do Manu

"Muito feliz por ter dois jogadores como tenho para aquela posição. O Florentino fez um jogo fantástico com a Juventus e o Manu fez um jogo muito bom na estreia e parece que já jogava connosco há muito tempo. Gosto sempre ter dois jogadores de enorme em cada posição. Muito feliz por ver um menino que lancei há 5 anos fazer um grande jogo com a Juventus e por ver o Manu fazer uma grande exibição na estreia"

O Benfica derrotou o Estrela Amadora, por 3-2.