Simão Sabrosa e o sorteio da Champions: "Vai ser dividido, já conhecemos bem o Mónaco"

Depois de já ter ganho esta época no Principado, o Benfica reencontra o Monaco na Liga dos Campeões, agora na fase de "play-off". Numa primeira reação, pela voz de Simão Sabrosa, em Nyon, as águias falam de um embate "dividido".

O Benfica joga primeira fora de portas por ser cabeça de série no sorteio. Desloca-se até ao Mónaco no dia 11 ou 12 de fevereiro e recebe a equipa na Luz uma semana depois no dia 18 ou 19. O inverso acontece com o Sporting, que joga primeiro em Alvalade e decide a eliminatória na segunda mão em Dortmund.

As águias já se bateram com o Mónaco esta época na fase de liga da prova. O Benfica venceu no principado por 3-2, num jogo com reviravolta encarnada depois dos 80 minutos com golos de Arthur Cabral e Zeki Amdouni na reta final.

O Mónaco ficou no 17.º lugar da Liga dos Campeões com 13 pontos somados, com quatro vitórias, um empate e três derrotas. Está no terceiro lugar do seu campeonato, a 13 pontos do líder PSG.

Já o Dortmund acaba de trocar de treinador com a chegada de Niko Kovac. A equipa alemã ficou no 10.º lugar, às portas do "top-8", mas a vida corre mal na Bundesliga: estão no 11.º lugar da tabela, a 22 pontos do Bayern de Munique, primeiro classificado. O AC Milan, de Sérgio Conceição, vai defrontar o Feyenoord no "play-off".

O sorteio dos oitavos de final, que definirá o restante caminho até à final decorre no dia 21 de fevereiro, já depois do "play-off".

O sorteio do "play-off":

Brest-Paris Saint-Germain

Club Brugge-Atalanta

Manchester City-Real Madrid

Juventus-PSV Eindhoven

Mónaco-Benfica

Sporting-Dortmund

Celtic-Bayern de Munique

Feyenoord-AC Milan