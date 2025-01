O Benfica oficializa a saída de Jan-Niklas Beste para o Friburgo.

O defesa/lateral esquerdo participou em 22 jogos de águia ao peito. Marcou dois golos e fez duas assistências.

De acordo com a imprensa, o Benfica pagou cerca de oito milhões de euros por Best ao Heidenheim, valor idêntico ao que deverá receber agora do Friburgo.