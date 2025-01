O Benfica oficializa a saída de Jaime Antunes do cargo de vice-presidente do clube e também da SAD.

Segundo os encarnados, Jaime Antunes invocou “razões de ordem pessoal”.

Os encarnados acrescentam que José Francisco Gandarez é o sucessor.

No comunicado, o Benfica “agradece ao vice-presidente Jaime Antunes todo o enorme contributo para o Clube ao longo destes anos, com particular relevância no processo de revisão dos estatutos”.