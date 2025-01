Benfica ganha em Turim e segue para o "playoff" da Champions

O Benfica derrotou a Juventus, por 2-0, e carimbou o passaporte para o “playoff” da Liga dos Campeões.

A equipa da Luz entrou ao ataque, em Turim, e logo nos primeiros minutos teve três ocasiões de golo.

Ao intervalo, a equipa de Bruno Lage vencia por 1-0, golo de Pavlidis, e o resultado até era escasso face à superioridade encarnada.

No segundo tempo, a Juve pressionou mais, Trubin teve de intervir algumas vezes, mas o Benfica nunca perdeu a casa, mesmo nos momentos em que teve de defender, e matou o jogo perto do fim, com tento de Kokçu, de fora da área.