"Se o Benfica está instável, a Juventus também está", garante Manduca

Todavia, em Bola Branca , Manduca faz igualmente notar que nem tudo vai bem no reino do adversário benfiquista na derradeira jornada da fase de liga da Champions.

A opinião pertence a Gustavo Manduca, antigo extremo dos encarnados e atualmente radicado naquela cidade italiana, a poucas horas do embate entre a formação portuguesa e a "vecchia signora".

"É um jogo de 50-50, pois se o Benfica está instável a Juventus também está. O Benfica está pressionado, o que não favorece, e os jogadores sentem-no. O antídoto para estes momentos são as vitórias", refere o ex-jogador, para quem os adeptos da 'Juve' relembram o último jogo com o Benfica em Turim (vitória 1-2 do Benfica) e "têm medo".

Chegados aqui, agora o "Benfica tem de ser agressivo em Turim", atira Manduca, qual receita para a partida desta quarta-feira, na qual o Sporting também defronta uma equipa italiana, o Bolonha.

"O Sporting é o grande favorito", finaliza.