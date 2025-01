Rui Costa. Episódio “não foi bonito”, mas equipa deu “resposta” em campo

O presidente do Benfica, Rui Costa, comentou o áudio de Bruno Lage com adeptos e garante que esta conversa após a derrota com o Casa Pia "não vai influenciar os trabalhos da equipa".

Vitória em Turim

“É evidente que este jogo marcava muito um dos objetivos da época, passar esta fase da Champions e estar no playoff. Infelizmente foi na última jornada, mas fizemo-lo com todo o mérito. Pena alguns pontos que perdemos em casa, estaríamos numa posição mais confortável e, quiçá, nos oito primeiros".

Áudio de Bruno Lage

“Foi uma semana difícil, quando o Benfica perde é uma semana difícil. Passou-se esta história do áudio, que Bruno Lage já explicou. O parque do Estádio da Luz está aberto e estavam ali adeptos. Acabou por ser uma conversa que depois foi gravada, tal como já houve muitas no passado. Não será uma situação nova, conversas tranquilas com adeptos. O facto de ter sido naquele tom de voz, não significa que tenha sido algo violento. Saíram todos com otimismo. É um parque aberto, o jogo foi às 18 horas, a equipa chegou numa altura em que o parque estava aberto. Não foi uma situação não autorizada. Correu essa conversa, apareceu um áudio, se não tivesse aparecido nem se sabia o conteúdo. Foi feita depois de uma derrota, onde há adeptos desiludidos, um treinador mais chateado, e que causou todo este embaraço. Mas como foi prometido, não teria implicações naquilo que é o relacionamento entre treinador e equipa. A prova foi cabal hoje".

Minou a relação entre treinador e jogadores?

“Acham que se houvesse esse atrito, a equipa teria dado a resposta que hoje deu? Se houvesse essa polémica? Se isto foi uma coisa que beneficiou o Benfica ou o ambiente? Já disse que não. Mas temos de saber ultrapassar e responder em campo. E foi isso que aconteceu hoje".

Teste à continuidade de Bruno Lage?

"Sei o grau de exigência que é trabalhar neste clube. Parece-me muito estranho que o Benfica tem um episódio menos positivo ou perde um ponto, que tenha de se demitir o treinador, o presidente. Daqui a bocado tem de se demitir o roupeiro. Deixe-me lembrar uma coisa. O Benfica perdeu 9 pontos nas últimas jornadas, mas entra esta temporada para disputar cinco competições. E é bom que os benfiquistas percebam isso. Uma delas ainda não começou, o Mundial de Clubes. E é preciso recordar que lá estamos com todo o mérito. Das competições portuguesas que terminaram, ganhou a que podia ganhar. Está a seis pontos do primeiro lugar. Tem sido um campeonato irregular da nossa parte e, curiosamente, de todas as equipas. O Benfica ainda não perdeu nada do que ainda pode disputar e já ganhou o que podia ganhar. Se está tudo bem? Não, hoje podíamos estar no 1.º lugar. Mas já perdeu o campeonato? Não, e vai lutar por ele até ao fim. É um ano muito diferente. Mais jogos na Liga dos Campeões... Que os benfiquistas entendam que isto não serve de desculpa. O grau de exigência é sempre muito grande. Mas lembrar que nestes 30 dias, o Benfica disputa nove jogos. É difícil manter a regularidade com tantos jogos, sem se poder treinar, com cansaço físico e mental. É desculpa? Não, até porque começámos mal o campeonato. Mas não me lembro de um campeonato onde os três grandes já tenham trocado de treinador a meio. Nunca aconteceu? Mostra que não é uma realidade nos clubes europeus. Dito isto, não serve de desculpa e sou o primeiro a dizer que não está tudo bem. Assim como não estaria se estivéssemos seis pontos na frente".

O que promete aos adeptos?

"Máxima confiança. É verdade que há muita gente a tentar fazer de tudo para que o Benfica não chegue lá, mas o Benfica sabe o que está a fazer. Cada vez que o Benfica perde um ponto... Não é preciso ir muito longe. Há muita gente a querer desestabilizar. E aqui dentro não o vão conseguir fazer. Estamos em quatro competições, uma já acabou e ganhámos. A nível nacional temos mais duas e queremos ganhar. As promessas são de confiança, como ainda hoje foi aqui".

Benfica não tem sido consistente

É um ano em que não temos sido regulares. Se estou contente e está tudo bem? Claro que não. Não estamos em 1.º lugar e logo aí não está tudo bem. É preciso maior consistência? É sim senhor. É um ano difícil para todas as equipas pelo número de jogos exagerado. Vamos fazer de tudo para sermos melhores do que os outros".

Plantel e equipa técnica dão garantias?

"Dão-me garantias de que vão lutar até à última jornada. Mal era se tivesse este discurso e não tivesse esperança nem confiança".

O que leva o Benfica de Turim?

"É mais uma demonstração que esta equipa tem muita força, qualidade e que pode fazer um ano muito bom. Temos muitas competições para jogar, estamos empenhados e vamos lutar por todas. Máxima confiança no trabalho desta equipa e tenho a certeza que os adeptos vão ser peça fundamental para chegarmos lá".