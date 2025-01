Bruno Lage. "Missão cumprida e com um enorme jogo"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, elogiou o jogo de “grande qualidade” dos seus jogadores em Turim.

A partida e qualificação para o “playoff”

"Missão cumprida e com um enorme jogo e de enorme qualidade. Temos uma entrada muito boa no jogo, logo com uma oportunidade aos 20 segundos. Primeira parte muito boa do nosso lado. Vencer e bem, mas podíamos ter feito mais que um golo na primeira parte. Na segunda parte também, sempre muito determinados. É uma boa exibição e um resultado justo. Seguimos em frente na prova, que era um dos grandes objetivos. A equipa mostrou personalidade e espírito de união", começou por dizer o técnico.



Bah à esquerda

"Preparar o jogo em função do momento dos jogadores. Colocámos o Bah também em função do Conceição porque é um miúdo rápido, o Bah também, com enorme qualidade e que tanto podia ir por dentro ou por fora e que o Bah poderia facilmente anulá-lo. Foi um duelo muito interessante de seguir. Mas o mais importante foi a personalidade com que entrámos, a união que demonstrou e a vontade que eles tiveram de colocar em prática as nossas ideias."

A resposta que procurava

"Aproximei-me dos adeptos e disse para acreditarem no nosso trabalho. Há uma união fantástica na equipa. Hoje foi um grande exemplo disso. Nós entendemos a paixão dos adeptos, eles estão sempre presentes. Os jogadores e os adeptos sabem que têm um treinador que sabe o que quer e o que é preciso para continuar a crescer. Os jogadores sabem que têm um líder que vai defendê-los para sempre porque são um grupo que trabalha muito. Agora temos de recuperar e preparar já o jogo com o Estrela da Amadora, que será muito importante para nós e temos de vencer."

Qual é o sonho?

"Vou-lhe confessar o que disse aos nossos jogadores antes de começar o jogo. Há 30 e tal anos eu treinava o meu irmão, por isso é que se calhar ele não teve uma grande carreira enquanto jogador [risos]. O sonho dos jogadores era jogar estes jogos, o meu sonho era jogar estes jogos, mas mais importante que isso era eu liderar uma grande equipa e o meu sonho é isto, eu liderar esta equipa do Benfica, porque é uma grande equipa."

O Benfica venceu a Juventus, por 2-0, e segue para o “playoff” da Liga dos Campeões.