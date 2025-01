Rui Costa promete "esclarecer tudo" depois do jogo com a Juventus

Rui Costa, presidente do Benfica, promete "esclarecer tudo" sobre o atual momento do clube depois do jogo decisivo em Turim, contra a Juventus, para a Liga dos Campeões.

Em declarações no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, antes da partida para Itália, o dirigente compreende as "muitas perguntas", mas deixa as respostas para depois da partida.

"Vão respeitar: hoje e amanhã o foco está unicamente no encontro, de grande responsabilidade, e com certeza vamos estar ao nível que todos esperamos. Amanhã, depois do jogo, irei esclarecer tudo aquilo que há para esclarecer, responderei a todas as perguntas. Agora o foco é neste jogo", disse.



O Benfica perdeu, no último sábado, frente ao Casa Pia por 3-1 e viu uma conversa privada entre o treinador Bruno Lage e alguns adeptos ser divulgada nas redes sociais, com algumas críticas apontadas ao plantel e à estrutura do clube.

Numa conferência de imprensa no domingo, Lage reforçou "confiança no plantel" e lamentou que "uma conversa privada tenha vindo a público".

Ainda no aeroporto, Rui Costa garante que o clube está com "muita confiança, da parte de toda a gente, dos jogadores, da equipa técnica, do presidente".

"É um jogo de grande responsabilidade. Tudo faremos para continuar nesta prova. Depois do jogo, aconteça o que acontecer - e estou convencidíssimo que acontecerá o que todos esperamos, que é o apuramento, pelo menos para o play-off", disse.

O Benfica joga em casa da Juventus, esta quarta-feira, para a última jornada da Liga dos Campeões. O empate é suficiente para as águias se apurarem para o "play-off".