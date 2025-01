Otamendi garante que jogadores do Benfica mantêm "100%" de confiança em Lage

Nicolás Otamendi garante que os jogadores do Benfica mantêm toda a confiança em Bruno Lage, apesar das críticas que o treinador dirigiu à equipa numa conversa com adeptos, cujo áudio foi vazado.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o capitão e defesa-central do Benfica desvaloriza a situação, mas sublinha que os problemas da equipa são para ser resolvidos internamente.

"Isto é futebol. As críticas vão sempre existir, mais ainda na derrota. O que digo que há que resolver internamente é as coisas que se fez mal no jogo, corrigir durante a semana", salienta.

Quando questionado sobre se a equipa continua a confiar em Lage, Otamendi é taxativo: "100%."

Otamendi sobre Lage, na conferência de imprensa de antevisão da visita do Benfica à Juventus, a contar para a última jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Um ponto no jogo de quarta-feira, que se realiza a partir das 20h00, em Turim, pode garantir o apuramento para o "play-off".

Relato e acompanhamento no site e na app da Renascença.

Juventus

"É um jogo de Champions, um grande jogo com um grande rival e o importante é estarmos bem e fazermos um bom jogo, para podermos qualificar-nos para o 'play-off'."

Áudio da conversa de Bruno Lage com adeptos do Benfica

"Não ouvi nada, mas é um problema que há que deixar de lado. Estamos focados no jogo. Para nós é um jogo importante, temos de fazer bem as coisas para nos apurarmos, que é o nosso objetivo."

Aspetos a melhorar

"Depois do jogo com o Casa Pia há que fazer autocrítica e melhorar. Perder 3-1 fora de casa, não demos uma boa imagem. Somos o Benfica. Há que corrigir isso internamente e exigir mais no treino, concentrarmo-nos mais na parte defensiva e ofensiva, e melhorar. Nas derrotas, temos de nos focar mais nos detalhes. O bom de jogar de três em três dias é que no dia seguinte podes descansar e depois começar logo a preparar-te na partida seguinte, e amanhã temos um lindo jogo para poder somar, que é o mais importante para nós."

Relação com Lage fica fragilizada?

"Não. Quando se inicia a temporada ou quando se inicia um processo, como equipa técnica e como jogadores, é focarmo-nos em resolver as coisas cá dentro da melhor maneira, falar do que se fez bem, do que se fez mal, e melhorar no jogo seguinte. É fundamental para nós, os mais velhos temos de explicar aos vários jovens que temos vários cá dentro que no futebol não se pode ganhar sempre e que, quando se perde um jogo, no próximo é tentar melhorar e evoluir. A mentalidade é essa. Tem de ser para todos. As coisas que se fez mal há que corrigir. É dar o passo em frente."

Jogadores mantêm a confiança em Lage?

"100%. Sabemos o que temos de melhorar e o que temos de corrigir. É normal a desilusão dos nossos adeptos, que ao não ganhar, ou não ter um resultado positivo, estejam mais acalorados. Mas nós temos de melhorar é no campo, tentar fazer as coisas bem e ganhar, porque no futebol só conta a vitória. E dar um bom espetáculo aos adeptos, que são quem paga o bilhete. (...) Tanto o corpo técnico como os jogadores estão focados em inverter a situação e por isso digo que amanhã é uma linda oportunidade de poder jogar bem futebol e fazer as coisas bem, que isso vai dar-nos muita motivação para o que falta da temporada."

Críticas públicas de Lage à equipa

"Isto é futebol. As críticas vão sempre existir, mais ainda na derrota. O que digo que há que resolver internamente é as coisas que se fez mal no jogo, corrigir durante a semana. Depois de uma derrota, nada mais lindo que jogar uma partida de Champions, contra um grande adversário como a Juventus, que tem grande jogadores."