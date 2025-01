Lage "tranquilo" sobre conversa com adeptos. "Não me espanta se surgirem novos áudios"

Bruno Lage não estranhará se surgirem mais áudios da sua conversa com adeptos do Benfica, depois da derrota com o Casa Pia.

O áudio vazado nas redes sociais da conversa do treinador com um conjunto de adeptos, na garagem do Estádio da Luz, voltou a ser tema, esta terça-feira, em conferência de imprensa. Lage diz-se de consciência de tranquila e garante que tudo o que disse foi em defesa da equipa.

"Tudo aquilo que foi dito, foi dito diante de 30 adeptos e foi com a intenção de defender o grupo. (...) Num espaço de uma área de futebol, estavam mais de 100 pessoas a ouvir esta conversa. E, eventualmente, porque a conversa foi longa, foi aproximadamente 30 minutos, não me espanta se surgirem novos áudios sobre a conversa. Estou completamente tranquilo sobre isso", salienta.

O Benfica tem na quarta-feira, frente à Juventus, a última oportunidade de se manter em prova na Liga dos Campeões. Um ponto pode garantir o acesso ao play-off. A partida está marcada para as 20h00, em Turim, e terá relato e acompanhamento no site e na app da Renascença.

Conversa na garagem

"Temos um jogo para preparar e ganhar. Apenas dizer sobre aquilo que aconteceu: tudo aquilo que foi dito foi dito diante de 30 adeptos e foi com a intenção de defender o grupo. Eu não me defendi, saí do autocarro, os adeptos estavam a chamar pelos jogadores e fui eu que dei passos em frente para falar com os adeptos no sentido de defender os jogadores. Eu não falei baixinho. Eu falei [eleva o volume da voz] ao tom com que a conversa estava a ser feita. Eu tinha de falar alto para me fazer ouvir. Eu usei a mesma linguagem que estava a ser usada na conversa. Se usam linguagem de rua, eu uso também linguagem de rua. E ao meu lado, para que não restem dúvidas, estava toda a comitiva que tinha chegado do jogo do Casa Pia. Eu passei a barreira dos polícias, estive em frente dos adeptos, tinha ao meu lado o professor Lourenço Coelho, ligeiramente atrás de mim tinha a minha equipa técnica, o staff do B estava atrás de mim, Ricardo Neves também estava perto de mim nesse momento. Tinha os jogadores e o capitão sensivelmente a 20, 25 metros de mim, ninguém saiu dali. Estavam os polícias, estavam os seguranças. Num espaço de uma área de futebol, estavam mais de 100 pessoas a ouvir esta conversa. E, eventualmente, porque a conversa foi longa, foi aproximadamente 30 minutos, não me espanta se surgirem novos áudios sobre a conversa. Estou completamente tranquilo sobre isso."

Um dos adeptos na garagem, "Diogo", é um dos indivíduos envolvidos no apedrejamento ao autocarro do Benfica

"A pessoa estava a tratar-me pelo meu nome, eu perguntei como é que ele se chamava, ele respondeu que se chamava Diogo, curiosamente o mesmo nome de um elemento da minha equipa técnica. Não sei quem é, nunca o vi, percebi que era um adepto benfiquista e não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto. Temos um jogo muito importante para preparar. Fiz uma conferência de imprensa sobre o assunto e estive à vossa disposição para responder a todas as perguntas."

Arrepende-se do sucedido na garagem?

"Repito o que disse na última conferência de imprensa, em que falei de situações que nós enquanto equipa não podemos fazer. Ponto. Temos treinado muito para resolver esse assunto e é isso que temos de fazer. Os problemas resolvem-se dentro do campo. Treinar, praticar, fazer crescer a equipa no treino, e depois mostrar no jogo o que vamos fazendo. Eu sei o que tenho de fazer, eu sei que passo é que temos de dar para sermos mais consistentes. Há questões que temos de ter tempo para treinar, para fazer crescer a equipa, mas há detalhes que só com o treino não se resolvem. E, como eu disso, não é de um dia para o outro que se resolve. Exige muito trabalho, demora muito tempo, exige muita dedicação. Temos de fazer crescer a equipa nesse sentido para sermos mais consistentes. Estou de consciência tranquila de que aquilo que fiz foi em defesa do grupo. Estavam 100 pessoas no espaço de uma área de futebol, eu fiz aquilo em defesa do grupo."

Defesa é o ponto forte da Juventus?

"É uma equipa que vale pelo seu todo, quer pelo momento defensivo, quer pelo momento ofensivo. É uma equipa muito competente, temos de fazer o melhor de nós. Temos uma última oportunidade para garantir pontos que nos permitam seguir em frente na prova. O que queremos é colocar em prática tudo aquilo que sabemos, o que já mostrámos, a qualidade da nossa equipa e dos nossos jogadores, mostrar a nossa união e ambição, e seguir em frente na prova."

Benfica precisa de pelo menos um ponto para se apurar

"Temos de fazer um grande jogo, temos de fazer uma grande exibição, é essa a nossa ambição. Jogar melhor que o nosso adversário, criar as oportunidades de golo, marcar os nossos golos, para conseguirmos seguir em frente, porque temos mesmo muita vontade de fazer uma grande campanha nesta Liga dos Campeões."

Quem vai jogar a lateral-esquerdo, sem Álvaro Carreras

"Vai jogar um jogador que esteja 100% fisicamente e 100% comprometido com a equipa."

Álvaro Carreras

"Tem feito um trabalho muito bom, tem tido uma evolução muto boa, estou muito satisfeito. Eu não conhecia o Álvaro e fiquei realmente muito surpreendido com todo o potencial que ele apresenta. Acredito que ainda tem muito para acrescentar e para evoluir. Aquilo que vi no último jogo, em particular na ação defensiva dele no nosso primeiro golo, de cruzamento, é um fator em que ele pode crescer e evoluir e ainda dar um contributo maior à equipa. É um jovem valor, muito feliz pela progressão dele ao longo desta época."