Francisco Conceição e o Benfica. "Se me disserem que não marco e que ganhamos, assino já por baixo"

O extremo internacional português Francisco Conceição, da Juventus, garantiu hoje que a vitória é o mais importante frente ao Benfica, no jogo da Liga dos Campeões de futebol, num momento difícil para as duas equipas.

“Ganhar, esse é o nosso objetivo todos os dias e treinamos todos os dias para isso. Agora pouco a pouco sabemos que estamos a chegar ao nível em que queremos, ao nível de jogo que queremos também. E sabemos que mais cedo ou mais tarde, essas vitórias que tanto ambicionamos vão chegar com muita naturalidade”, comentou o extremo.

Conceição, emprestado pelo FC Porto à Juventus, foi o primeiro a abordar o jogo da última jornada da ‘Champions’ entre a formação italiana e o Benfica, antes do treinador Thiago Motta, e garantiu ambição do lado da "Vecchia Signora"

“Espero bem que amanhã [quarta-feira] possa ter essa oportunidade, mas o mais importante é a vitória. Se me disserem agora que não marco e que ganhamos o jogo, eu assino já por baixo. E os três pontos para nós são os mais importantes. É isso que nós todos queremos”, acrescentou.

O avançado desvalorizou ainda o momento da Juventus, que vem de uma derrota com o Nápoles e está a 16 pontos da liderança na Série A, enquanto na ‘Champions’ tem o play-off assegurado, mas ambiciona mais.

“É normal que quando há um resultado negativo se fale (…), mas isso para nós não é importante porque nós sabemos aquilo que estamos a fazer, sabemos que todos os dias estamos a melhorar, sabemos que estamos cada vez melhores”, adiantou o jogador, quando instado a comentar a fase da Juve, mas também do Benfica, e a “coincidência” de virem de derrotas nas respetivas Ligas.

O internacional luso, de 22 anos, deixou ainda elogios a Di Maria, dizendo que os bons jogadores são sempre modelos para si, garantiu que ainda pode dar mais à equipa e enalteceu a contratação de Renato Veiga, proveniente, por empréstimo, do Chelsea.

“Quantos mais portugueses, melhor, a adaptação melhor. Eles [Alberto Costa e Renato Veiga] têm grande qualidade e cabe-me ajudá-los a adaptarem-se o mais rápido possível. Eu e toda a equipa e é isso que temos feito”, acrescentou.

Na conferência, também o treinador Thiago Motta garantiu que o objetivo diante do Benfica é a vitória, sendo essa a identidade do clube de Turim.

“Temos de continuar a trabalhar com o máximo empenho para atingir o objetivo que, no caso de amanhã [quarta-feira], é a vitória frente ao Benfica. Estamos num grande clube, a necessidade é sempre de vencer. Quando estamos numa equipa como esta, a exigência é sempre alta, queremos vencer todos os jogos”, garantiu o treinador italiano.

O treinador, que chegou à Juve esta época, depois de uma temporada em que levou o Bolonha à ‘Champions’ — que defronta também na quarta-feira o Sporting -, revelou ainda que Cambiasso falhará o jogo, devido a lesão, mas que Vlahovic está bem.

O jogo entre Juventus (17.ª, com 12 pontos) e Benfica (21.º, com 10) terá arbitragem do romeno Istvan Kovács e início às 20h00.

Na fase de liga da Liga dos Campeões, as equipas entre o primeiro e oitavo lugares, com Liverpool e FC Barcelona já apurados, seguem diretamente para os oitavos de final, e as situadas entre o nono e 24.º avançam para um play-off de acesso, a duas mãos, enquanto do 25.º ao 36.º posto são eliminadas das competições europeias.