Benfica "sem margem de erro em Turim" e com muito por explicar sobre o badalado áudio

" [O episódio do áudio] não se pode ignorar e tem peso, é grave e não estou convencido com as explicações. Há um conjunto de perguntas que me preocupa: como estão aqueles adeptos na nossa garagem, estará o Benfica a investigar, etc etc", pergunta Mauro Xavier, para quem os erros são transversais ao clube.

"Vêm a acontecer um acumular de erros e não me parece que se tenha aprendido com eles. Há erros do treinador, dos jogadores, da estrutura e da direção. Ninguém está isento de culpas. Equipa e balneário estão com Bruno Lage? É isso que vou querer perceber, essa é a maior dúvida entre os benfiquistas… O jogo de quarta-feira é fundamental, como os próximos. Há que voltar a jogar bem, parar com estes erros infantis. Já não há margem de erro para o Benfica. Se ficou a faltar uma palavra do presidente? Sim, mais do que a sua presença na sala", argumenta.

Mauro Xavier tem sido, por diversas vezes, apontado como possível candidato à liderança do Benfica. Porém, nestas declarações a Bola Branca, não se compromete.

"Vou lançar livro com visão estratégica para o Benfica. É para ajudar o Benfica", informa. Portanto não é um programa eleitoral antecipado? "Não, de maneira nenhuma", finaliza o também comentador televisivo afeto aos encarnados.