“Previsível", "penoso” e para durar: Adão e Silva culpa Rui Costa por momento do Benfica

“O que vimos foi uma sucessão de acontecimentos penosos, mas também previsíveis. Vive-se um clima de dissolução interna e o que acontece desportivamente, no campo, é consequência de um problema mais vasto e que culminou com uma conferência de imprensa insólita, em que o treinador foi abandonado e foi abandonado de forma impreparada", descreve o antigo candidato a vice-presidente de Noronha Lopes.

Num fim de semana com derrota frente ao Casa Pia e novela de áudios e conferências de imprensa de Bruno Lage, o antigo ministro da cultura e candidato às eleições de 2020 com Noronha Lopes, viu um treinador “abandonado e impreparado”, o que revela um “problema maior” no Benfica.

Esse “mal maior”, de acordo com o professor universitário, começa no presidente Rui Costa, que tem conduzido o Benfica com um “défice de liderança chocante”.

“A direção do Benfica não tem nem a ambição, nem a competência, nem o espírito democrático, nem corresponde à identidade do Benfica", continua, nesta entrevista à Renascença.

"O Benfica tinha todas as condições para ter outro tipo de afirmação no futebol português, dentro de campo e na relação com a federação e com a Liga, dois órgãos que vão ter eleições muito brevemente e, sobre as quais, a posição do Benfica é absolutamente desconhecida. Há um défice de liderança que é chocante e que tem de ser resolvido o quanto antes. Se for preciso esperar pelas eleições, esperamos pelas eleições de outubro."

Em 2020, Pedro Adão e Silva foi candidato a vice-presidente do Benfica na lista de João Noronha Lopes. Agora, em 2025, o antigo ministro garante que um nome forte ainda vai avançar para eleições, ainda que não confirme o nome que pretende apoiar.